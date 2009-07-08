Новицький відповів Авакову, що ХТЗ – не парафія уряду

Харків. 8 липня. УНІАН. Міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ відкидає звинувачення голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА на адресу уряду у зв`язку із зупинкою виробництва на Харківському тракторному заводі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.НОВИЦЬКИЙ висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Це підприємство приватне, його власниками є представники російського бізнесу», - сказав він.

За словами міністра, в останні роки Харківський тракторний завод 90% своєї продукції поставляв на російський ринок.

«Але сьогодні уряд Російської Федерації обмежив ввезення імпортної техніки, і продукція цього заводу також потрапляє під ці обмеження. На внутрішньому ринку (України) попит на ці трактори теж обмежений, і тому завод зупинився, зупинено до серпня», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

Міністр також вважає безпідставними звинувачення А.АВАКОВА в тому, що Мінпромполітики зовсім не займається підприємствами Харківської області.

«Це, м`яко кажучи, некоректно звучить, адже ми вирішили питання по Харківському авіаційному заводу цього року, ми вирішили питання заводу ім. Малишева. Ці підприємства практично не працювали і мали великі борги, сьогодні вони вже працюють і мають серйозні програми», - пояснив В.НОВИЦЬКИЙ.

«Слід не шукати винних, а спільними зусиллями, зокрема й місцевій адміністрації, намагатися вирішувати всі проблеми», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, А.АВАКОВ заявив, що ВАТ «Харківський тракторний завод» на два місяці припинив свою діяльність.

За словами губернатора, завод припинив діяльність, щоб уникнути перевиробництва продукції, а робітники перебувають в оплачуваній відпустці.

А.АВАКОВ вважає, що однією з причин припинення провідного в Україні підприємства тракторобудування, є недоліки роботи лізингового фонду і невиконання обіцянок глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якби лізинговий фонд виконав свої зобов`язання з фінансування закупівлі тракторів і прем`єр дотрималася б обіцянки, дані бюджетом на початку року, то ми б не зупинили завод», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому губернатор висловив оптимізм з приводу майбутнього заводу і вказав на необхідність преференцій з боку держави щодо ХТЗ.

«Ми сподіваємося, що до осені ситуація дещо зміниться”, - сказав А.АВАКОВ.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №328-Р про державну підтримку підприємств вітчизняного машинобудування, що випускають продукцію для АПК, планувалося впродовж 2009 року купити за державні кошти 700 тракторів виробництва ХТЗ на загальну суму 255 млн. 500 тис. грн.

За інформацією Харківської облдержадміністрації, на початку 2009 року завод уже припиняв випуск продукції у зв`язку з відсутністю реалізації тракторів як в Україні, так і в Росії.