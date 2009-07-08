Валюта трохи впала в ціні

Харків. 8 липня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,72 грн./дол., що на 0,6% дешевше, порівняно з 7 липня, продають – по 7,80 грн./дол. - на 0,5% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,65-7,77 грн./дол., з продажу – 7,76-7,87 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,8%, порівняно з 7 липня, і становить 10,71 грн./євро, продажу – на 0,6% - до 10,96 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,63-10,90 грн./євро, з продажу – в межах 10,83-11,10 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо знизився, порівняно з 7 липня, і становить у середньому 0,2340/0,2515 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,243 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари у середньому по 7,70 грн./дол., що на 0,5% дешевше, ніж учора, продають – по 7,83 грн./дол., також на 0,5% дешевше.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,71 грн./євро, що на 0,8% дешевше порівняно з 7 липня, продажу – 10,95 грн./євро, на 0,7% дешевше.

Курс купівлі/продажу російського рубля в київських банках знизився на 0,5%, порівняно з 7 липня, і становить у середньому 0,2329/0,2533 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,70/7,83 грн., євро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,65/7,78 грн., євро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,70/7,80 грн., євро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,24/0,255 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 липня, становить: гривні до долара США – 7,63, до євро – 10,696497, до російського рубля – 0,24246.