Житло економ-класу в Харкові подешевшало

Харків. 8 липня. УНІАН. Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова у червні 2009 р. знизилася на 2,6% - з 5596 грн. до 5453,5 грн. за 1 кв. м, повідомили УНІАН в девелоперській компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, Харків).

Згідно з повідомленням, середня вартість житла бізнес-класу у червні знизилася на 3,5% - з 10321 грн. до 9959 грн. за 1 кв.м.

При цьому вартість житла класу «преміум» за червень виросла на 2,6% - з 17169 грн. до 17614,3 грн./кв. м.

Провідний фахівець відділу роботи з інвесторами МКДУ Наталія ГОРОДЕЦЬКА відзначила, що в загальному зниженні вартості «економ-класу» зіграли свою роль два основні чинники.

«По-перше, позначилося зниження офіційного курсу долара на 1,3%: хоча забудовники сьогодні в основному озвучують ціну в національній валюті, вона насправді прив`язується до встановлюваного НБУ курсу американської валюти. По-друге, на значенні середньої ціни відбилася акція, яку проводить один з великих операторів «економ-класу», - сказала вона.

В цілому, на думку експерта, червень характеризувався поступовим виходом будівельників на припинені об`єкти.

Довідка УНІАН. ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» - девелоперськая компанія, створена в 1997 році у Харкові. Компанія першою в місті зайнялася будівництвом житла бізнес-класу. Спеціалізується на девелопменті, будівництві сучасного житла та комерційної нерухомості, а також управлінні нерухомістю. В компанії працює близько 500 осіб.