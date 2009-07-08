Фредес обирає «десятку»

Харків. 8 липня. УНІАН. Аргентинець Ернан ФРЕДЕС, який 6 липня підписав контракт з Металістом, буде грати в харківській команді під номером «10».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста.

За словами футболіста, він давно любить це номер.

«Навіть не знаю, з дитинства люблю цей номер, і завжди хотів грати під ним», - сказав Ернан.

Відповідаючи на репліку про те, гра під номером «10» викликає асоціацію у його славетного земляка. Е.ФРЕДЕС сказав:

«Так. Ви знаєте, я не думав про це, але Дієго для всіх нас, аргентинців, більш ніж просто гравець або навіть ідол. Я навіть не намагаюся себе з ним порівнювати. Лише скажу, що зроблю все, щоб сподобатися уболівальникам і своєю грою підтвердити, що заслуговую носити на спині цей великий номер. А ще хочу подякувати клубові, що мені дали можливість вибрати собі цей номер».