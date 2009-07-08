Швайка судиться з Добкіним

Харків. 8 липня. УНІАН. Харківської обласна організація ВО «Свобода» в судовому порядку оскаржує рішення влади Харкова щодо ліквідації трамвайної лінії на вулиці Пушкінській в центрі міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, позивачем виступає керівник обласної парторганізації «Свободи» Ігор ШВАЙКА.

Ліквідацію життєво важливої для харківців трамвайної лінії Харківська міськрада мотивувала «неможливістю безпечної експлуатації трамвайного полотна та необхідністю вдосконалення організації руху громадського транспорту в центральній частині міста», пояснюють свободівці. «Демонтаж колій почався за два місяці до сумнозвісного рішення. Тоді ліквідацію колій було офіційно названо «регламентними роботами з метою дослідження стану підземних комунікацій», - йдеться у повідомленні.

Ще до ухвалення згаданого рішення харківська «Свобода» ініціювала проведення громадських слухань про долю трамвайної лінії на Пушкінській. «Попри дотримання всіх формальних умов ініціювання таких зборів, Харківська міська рада не дала дозволу на їх проведення. Не дивно, що прийняття «антитрамвайного» рішення ХМР майже збіглося в часі із плановою датою проведення слухань (6 червня)» , - пишуть автори повідомлення.

«За умови брутального ігнорування міською владою думки громади, Харківська обласна організація ВО «Свобода» вирішила боротися із руйнівниками в судовому порядку», - констатує прес-служба.

За її даними, справа слухатиметься в Дзержинському районному суді Харкова. Перше засідання призначено на15 липня. Як третю сторону залучено ХКП «Міськелектротранс».