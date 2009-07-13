Ярославський просить Металіста зіграти на біс

Харків. 13 липня. УНІАН. Президент Металіста Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ чекає від свого клубу вдалого виступу в чемпіонаті нового сезону та в змаганнях Ліги Європи УЄФА.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, про це сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ під час вручення бронзових медалей Чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону 2008-2009 рр., яке відбулося на стадіоні «Металіст» наприкінці минулого тижня

Заступник Харківського міського голови – директор Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Віктор ХРИСТОЄВ вручив Почесну грамоту Харківської міської ради головному тренеру команди Мирону МАРКЕВИЧУ.