Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчиться другий тур Чемпіонату України з футболу.

Металург З – Кривбас 2:1 (Тейку 66, Каськов 71 – Штурко 27)

Закарпаття – Ворскла 1:3 (Шендрик 68 – Маркоскі 17, 51, Деспотовскі 35)

Оболонь – Зоря 3:0 (Лозинський 51, Куценко 58 пен., Варанков 78).

Карпати - Металург Д 2:2 (Федецький 6, Худобяк 64 - Годин 8, Мхітарян 60).

Нагадаємо, що раніше відбулися матчі:

Чорноморець - Арсенал 1:3 (Васкес 39 - Воробей 10, Грицай 37, Хомін 51).

Динамо - Таврія 6:0 (Гусєв 10, 33, Мілевський 17, Корреа 47, Ярмоленко 62, Гільєрме 90).

Іллічівець - Шахтар 0:2 (Адріано 7, 30)

Дніпро – Металіст 2:0 (Калініченко 50, Селезньов 57).

Після двох турів 6 очок мають Динамо і Шахтар, 4 очки - Дніпро, Арсенал і Карпати, 3 очки - мають шість команд (Ворскла, Металіст, Металург З, Іллічівець, Таврія, Оболонь), 2 очки - Металург Д, 1 очко - Зоря, не мають очок Закарпаття, Кривбас і Чорноморець.