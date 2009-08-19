У Куп’янську споруджено новий вокзал

Харків. 19 серпня. УНІАН. Південна залізниця завершила спорудження нового вокзалу станції Куп’янськ-вузловий і здала її приймальній комісії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Церемонія відкриття вокзалу запланована на 23 серпня. Він розрахований на 500 пасажирів. Це триповерхова будівля зі скляним куполом над головним вестибюлем побудована із сучасних матеріалів. Зокрема, стіни викладені з червоної лицювальної цегли в класичному стилі.

На першому поверсі знаходяться зал очікування, кімната відпочинку для інвалідів, буфет, перукарня, поштове відділення. На другому поверсі - зал очікування підвищеної комфортності, кімната для пасажирів з дітьми, на третьому - окреме приміщення для відпочинку пасажирів, радіовузол та службові приміщення. У підвалі розмістили туалети, камери схову та інші допоміжні приміщення. Пасажиропотоки дальнього та приміського сполучень розділені.

Проект був розроблений харківським інститутом «Укрзалдорпроект». Як зазначили у прес-службі, будівництво передбачених проектом мостів над станцією планується закінчити в 2010 році.

Територіально новий вокзал знаходиться напроти старої будівлі, що діє, побудованої наприкінці XIX століття і вже не відповідної сучасним стандартам.

Вартість будівництва становить близько 20 млн. грн. Роботи велися з 2006 року.

Довідка УНІАН. Новий вокзальний комплекс Куп’янську Південна залізниця побудувала в рамках програми підготовки до Євро-2012. Станція Куп’янськ-вузловий лежить на залізничній лінії Харків-Донецьк.