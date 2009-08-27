Результати матчів Ліги чемпіонів
07:43, 27 серпня 2009Харьків
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Далі – груповий раунд
Харків. 27 серпня. УНІАН. В середу відбулися чергові матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.
Арсенал - Селтік 3:1. Перший матч 2:0
Штутгарт - Тимішоара 0:0 (2:0)
Фіорентина - Спортинг 1:1 (2:2)
АПОЕЛ - Копенгаген 3:1 (0:1)
Олімпіакос - Шериф 1:0 (2:0)
Нагадаємо, що напередодні були зіграні матчі:
Андерлехт - Ліон 1:3 Перший матч 1:5
Дебрецен - Левськи 2:0 (2:1)
Маккабі (Хайфа) - Ред Булл (Відень) 3:0 (2:1)
Атлетіко - Панатінаїкос 2:0 (3:2)
Цюріх - Вентспілс 2:1 (3:0)
Переможці виходять до групового раунду (жеребкування 27 серпня), ті, що програли переходять до групового раунду Ліги Європи (жеребкування 28 серпня).
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