ХАЗу можуть перепасти грошики

Харків. 27 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів має намір у найближчі два роки виділити 3,5 млрд. грн. на реконструкцію і модернізацію підприємств авіабудівної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час відвідин АНТК ім. Антонова.

«До кінця 2009 року ми завершимо фінансово-організаційне оздоровлення підприємств галузі, а другий етап, який ми запланували, це повна реконструкція і модернізація ключових підприємств, які перебувають в системі виробництва літаків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, згідно з попередніми розрахунками, на проведення повної модернізації і переоснащення виробництв буде потрібно близько 3,5 млрд. грн.

«Ми порахували, що необхідно 3,5 млрд. грн. упродовж 2-3 років на переоснащення, щоб усе було бездоганно», - додала вона.

Прем`єр вважає, що 3,5 млрд. грн. є незначною сумою порівняно з сумою, яку виділив Національний банк України на рефінансування комерційних банків.

«Національний банк віддав 90 млрд. грн. комерційним банкам, які могли потрапити в кожну галузь. 90 млрд. і 3,5 млрд. – є різниця», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що повна модернізація авіаційної галузі почне здійснюватися вже з 2010 року.