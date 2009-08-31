У I півріччі на Харківщині проведено 3857 біржових торгів

Харків. 31 серпня. УНІАН. У січні-червні 2009 року на Харківщині було проведено 3857 біржових торгів.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ХОДА.

За даними ГУ, станом на 1 липня 2009р. на території області практичну діяльність здійснювали 13 бірж, серед них 5 універсальних, 8 товарно-сировинних. Крім того, в області діяли 2 філії бірж: Харківської універсальної та Харківської товарної.

Головне управління статистики ХОДА повідомляє, що в січні-червні 2009 р. в Харківській області було проведено 3857 біржових торгів проти 5065 за відповідний період минулого року. Сума доходу по відсотках від угод становила 1420,9 тис. грн.

Внаслідок проведених торгів до бюджету відраховано 269,1 тис. грн.

Найбільша частка всіх біржових операцій припадає на товарно-сировинні та товарні біржі (84,9% від загального обсягу укладених угод). На біржових торгах для продажу було запропоновано товарів і послуг на суму 632,4 млн. грн., що на 16,5% менше, ніж у січні–червні 2008 р.

За звітний період на біржах області було укладено 7473 угоди, що на 22,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, однак сума, на яку були укладені угоди, збільшилася на 24,6% і склала 631,4 млн. грн.

У структурі обсягів укладених угод найбільша частка припадає на операції з продукцією рослинництва, питома вага транспортних засобів становить 6%, інші види угод – 9%.