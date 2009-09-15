Євро-2012: Платіні привітав владу України з появою готелів

Харків. 15 вересня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель Платіні відзначив прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. Про це повідомляє сайт Kharkiv EURO з посиланням на Footboll.ua та Reuters.

«Ситуація перейшла від червоного до жовтого. Це прекрасна новина для нас, - заявив Платіні журналістам після засідання виконкому УЄФА. - В Україні справи значно покращали, також як і у їх партнерів Польщі».

«Хочу привітати українську владу. Вони раптом узяли необхідні готелі нізвідки. Я так і не зрозумів, де вони взялися, але зараз вони є», - сказав Платіні.

«Здорово, - зазначив він, - що в Україні ситуація перейшла до жовтого світла. Наша мета: якнайскоріше одержати зелене світло».

Як повідомлялося раніше, Київ уже оголошений містом Євро-2012. Львів, Донецьк і Харків мають підтвердити право на проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу на засіданні УЄФА 30 листопада 2009 року.