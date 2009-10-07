Хандогій: кордон має бути кордоном

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Глава Міністерства закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ висловлює занепокоєння відсутністю належним чином юридично оформленого українсько-російського державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію В.ХАНДОГІЙ висловив під час зустрічі в Харкові керівників зовнішньополітичних відомств України і Росії з головами прикордонних областей, представниками міністерств і відомств двох держав.

На думку В.ХАНДОГІЯ, Україна і Росія мають великий потенціал для співпраці, але для його системного задіювання «мають вирішити ряд актуальних питань прикордонної взаємодії». Це, зокрема, «створення і облаштування пунктів пропуску на спільному державному кордоні». При цьому він назвав невтішною «картину» функціонування деяких вже наявних місцевих пунктів пропуску.

«Вимагають вирішення і питання, пов`язані з організацією спільного прикордонного і митного контролю, питання сезонної торгівлі, впровадження принципу «єдиного вікна» для митного оформлення вантажів під час здійснення українськими і російськими підприємствами експортно-імпортних операцій, організація «зеленого коридору» для пропуску легкових засобів, введення єдиних тарифів на залізничні перевезення тощо», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

Він висловив переконання, що «ефективному розвитку прикордонної співпраці багато в чому могло б сприяти і остаточне вирішення низки питань загальнодержавного характеру».

Наприклад, сказав міністр, «відсутність належним чином юридично оформленого українсько-російського державного кордону, включаючи його демаркацію, не дозволяє належним чином боротися з контрабандою, нелегальною міграцією, проникненням наркотиків і зброї, іншими правопорушеннями». Причому, зазначив він, «не йдеться про копання ровів і зведення стін, а про фізичне затвердження лінії, що розділяє суверенні території двох країн. Іншими словами – де кінчається юрисдикція однієї держави і починається юрисдикція іншої».

Відсутність позначеного на місцевості держкордону, сказав В.ХАНДОГІЙ, «часто призводить до господарських спорів приналежності майна, права землекористування тощо. А через те, що акваторії Чорного, Азовського морів і Керченської протоки досі не розмежовані, ми стикаємося з такими негативними явищами, як браконьєрство, порушення правил судноплавства. Оскільки відсутні юридично оформлені морські кордони, так довго тривав розгляд у зв`язку з арештом екіпажа українського судна «Ялта»в Азовському морі навесні цього року».

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН після завершення зустрічі, В.ХАНДОГІЙ відповів, що він «задоволений результатом нинішніх переговорів» у Харкові.

Виступаючи на брифінгу після завершення зустрічі, В.ХАНДОГІЙ і міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ висловилися за необхідність проведення надалі подібних заходів.

Наступна зустріч у такому ж форматі відбудеться в 2010 році на території Російської Федерації.