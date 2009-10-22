Частина Харкова сьогодні залишиться без води

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Сьогодні в будинки кількох вулиць Дзержинського району Харкова буде тимчасово припинене водопостачання, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією КП "Вода", це відбудеться у зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт на спорудах водогону.

Тимчасово з 09.00 до 14.30 в четвер водопостачання частини Дзержинського району, обмеженої проспектом Леніна, вулицями Бакуліна, Динамівською, Новгородською, буде здійснюватися з пониженим тиском до 3-го поверху.