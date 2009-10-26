На Харківщині в піщаному кар’єрі засипало двох людей

Харків. 26 жовтня. УНІАН. В селі Роздолівка Близнюківського району Харківської області у пісковому кар’єрі піском завалило двох молодих людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася 24 жовтня близько 9-ї вечора.

Молода родина поїхала до кар’єру, щоб набрати пісок для господарства. Батьки залишили сина, 1995 р.н., у машині, а самі пішли за піском. В мить, коли вони почали набирати пісок, стався обвал. Подружжя (чоловік 1978 та жінка 1976 р.н.) загинули відразу під кількаметровим шаром породи. Хлопець побіг додому, щоб повідомити про лихо. Родичі викликали міліцію, а потім рятівників. О 01.35 роботи з вилучення тіл загиблих були завершені.