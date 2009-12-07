Яценюк вважає, що Україні потрібна мудра голова

Харків. 7 грудня. УНІАН. В Україні має бути Президент, в якого не «сильна рука, а мудра голова».

Про це заявив кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Житомирі, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Він вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «прагне повністю узурпувати владу в країні». «Там же повне інфікування влади. Вірус Ю1Я1 – це страшний вірус», - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, «анамнез цієї хвороби - це повна і безмежна влада».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО виправдовує свої «непрофесійні дії тим, що в неї недостатньо повноважень, хтось постійно заважає». В той же час він вважає, що «насправді мотивація зовсім інша - вона прагне абсолютної влади».

За його словами, і Ю.ТИМОШЕНКО, і Віктор ЯНУКОВИЧ «мріють, що збудують країну для себе і країну під себе». «Але для цього треба зламати українську свідомість і 46 мільйонів українців», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. При цьому політик наголосив, що «українці не дозволять цього зробити». На його переконання, «так не буде».

Як зазначив А.ЯЦЕНЮК, «ми хочемо так звану «сильну руку» тільки до того моменту, доки вона не з`явилася, причому усі боремося за цю «сильну руку», але як тільки вона з`являється, всі боремося проти неї». «Бо нам потрібна не «сильна рука», а «мудра голова», - наголосив він.