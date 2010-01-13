Фельдман вважає, що харківські регіонали починають панікувати

Харьков. 13 января. УНИАН. Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ) считает, что привлечение харьковчан к участиюв очередном киевском майдане и обвинения в адрес БЮТа в готовящихся фальсификациях выборов – это признак начала паники у харьковских регионалов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе депутата, так Ф.ФЕЛЬДМАН прокомментировал заявления некоторых местных политиков.

Такие настроения руководства местного ПР, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, вызваны

существенным ослаблением позиций ПР на Харьковщине. Если 5 лет назад ПР и ее лидера поддерживало около 70-80% харьковчан, то сегодня вдвое меньше. С другой стороны, если раньше область давала в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО в два раза меньше голосов, чем город Харьков, то сегодня показатели поддержки БЮТ в городе и области сравнялись и составляют около 20%.

А.ФЕЛЬДМАН также отмечает, что среди около 30% неопределившихся на Харьковщине

свыше половины людей являются симпатиками Ю.ТИМОШЕНКО. «Они охотно идут на контакт с нашими агитаторами, положительно отзываются о политике Правительства ТИМОШЕНКО, если не в первом, то во втором туре они обязательно проголосуют за ТИМОШЕНКО – считает А.ФЕЛЬДМАН.