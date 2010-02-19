Сьогодні міліція розкаже про боротьбу з наркоторгівлею

Прес-конференція в ЦЗГ

Харків. 19 лютого. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області (вул. Раднаркомівська, 13) відбудеться прес-конференція заступника начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків О.ТОПОРКОВА на тему «Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин». Початок прес-конференції об 11.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter