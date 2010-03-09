Харківські прикордонники вилучили в росіянки 37 тисяч пігулок «Терофун»

Харків. 9 березня. УНІАН. Харківські прикордонники спільно з митниками та працівниками СБУ у Запорізькій області вилучили в 43-річної росіянки Росії понад 37 тисяч пігулок «Терофун», які вона намагалася незаконно провезти через державний кордон.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, наркокур’єршу було затримано вночі на залізничному вокзалі Харкова під час оформлення потягу «Сімферополь – Москва».

В жительки Московської області було виявлено 37046 пігулок, які вона переховувала в упаковках з-під печива, кави, шоколадного суфле та з-під соку.

Затриману росіянку та наркотичну речовину вагою 5.18 кг передано співробітникам СБУ у Запорізькій області. Міру подальшої відповідальності затриманої визначать судові органи.

Препарат «Терофун», обіг якого є обмеженим і стосовно якого встановлюються заходи контролю, може використовуватися як сировина для виробництва наркотиків, зазначив прес-секретар.