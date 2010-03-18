У Харківському СІЗО найдено повішеним обвинувачуваного у наркоторгівлі міліціонера

Харків. 18 березня. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі знайдено повішеним колишнього заступника кримінального розшуку міського управління міліції Олександра КОШЕЛЯ, який був затриманий і знаходився під слідством у справі про наркоторгівлю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Харківській області, тіло О.КОШЕЛЯ в петлі було знайдене 16 березня в камері карцеру близько 12-ї години дня під час обходу контролера.

Лікарі близько 40 хвилин боролися за життя О.КОШЕЛЯ, але врятувати підслідного не вдалося. Триває службове розслідування, повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, О.КОШЕЛЬ, який підозрювався у причетності до торгівлі наркотиками, був затриманий під час спроби перетину кордону з Росією у жовтні 2009 року.