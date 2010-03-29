Аваков і депутати заявляють про необхідність захистити Електроважмаш і Турбоатом

Харьков. 29 марта. УНИАН. Народный депутат Украины Алексей Логвиненко, Герои Украины Алла Коваленко и Андрей Ровчак, а также экс-губернатор Харьковской области, депутат облсовета Арсен Аваков обратились с открытым письмом к главе Харьковской облгосадминистрации Михаилу Добкину, председателю областного совета Сергею Чернову и прокурору области Василию Синчуку с призывом защитить государственное предприятие завод «Электротяжмаш».

По словам авторов письма, их обращение вызвано «чрезвычайной ситуацией, сложившейся вокруг одного из успешнейших примышленных предприятий Харьковщины - флагмана украинского электромашиностроения, государственного предприятия «Электротяжмаш».

В письме сообщается, что «25 марта 2010 года на территорию предприятия ворвались неизвестные лица и, не предоставив никаких документов, начали проводить якобы следственные действия, полностью дестабилизировав обстановку на предприятии; впоследствии посетители позиционировали себя как представители правоохранительных органов».

Авторы письма особо отмечают, что «это случилось именно в то время, когда на государственном предприятии «Электротяжмаш» проходили международные переговоры с участием сотрудников завода, энергокомпаний, представителей профильных министерств Украины и Республики Таджикистан. В случае удачного завершения переговоров, ставших итогом серьезной подготовительной работы, которой на протяжении 2009 года занимались МИД, Минтоп и Минпром Украины по инициативе ХОГА - государственное предприятие «Электротяжмаш», а так же десятки предприятий-смежников региона, смогут заключить пакет контрактов, сумма которых исчисляется сотнями миллионов долларов».

Депутаты считают, что «события 25 марта 2010 года поставили переговоры на грань срыва. Равно, как и перспективы дальнейшего продвижения, при посредничестве Таджикских партнеров, Харьковского электромашиностроения на широчайший азиатский рынок». Они просят «немедленно разобраться в сложившейся ситуации, прекратить запугивание сотрудников предприятия и обеспечить его системную работу, а прежде всего – надлежащие условия для проведения международных переговоров и заключения контрактов, обеспечивающих производственную загрузку завода».

Авторы письма считают, что «вопросы, возможно имеющиеся к руководству предприятия «Электротяжмаш» со стороны Фемиды, следует решать не в формате «маски-шоу», а в режиме спокойного, адекватного расследования. Настораживает и то, что в тот же день на другом электромашиностроительном предприятии, АО «Турбоатом», тоже успешном и тоже в большей части принадлежащем государству – произошла попытка силовой смены руководства».

«Такое совпадение, - подчеркивается в обращении, - вынуждает думать о намеренной попытке со стороны некой финансово-промышленной группы воспользоваться ситуацией смены власти в стране и связанного с этим некоторого ослабления контроля со стороны государства - и «прибрать к рукам» наиболее успешные, показавшие за последние пять лет потрясающую динамику, а потому имеющие огромное значение для экономики Харьковщины, государственные предприятия «Электротяжмаш» и «Турбоатом». Потеряв эти предприятия, Украина и в первую очередь наш регион, лишатся одного из крупнейших конкурентоспособных на мировом рынке активов».

Авторы письма призывают руководство области «немедленно вмешаться в ситуацию и защитить наши предприятия, а прокуратуре области дать надлежащую оценку деятельности представителей силовых структур».