Завтра в Україні, крім крайнього сходу, - дощі

Харків. 15 квітня. УНІАН. 16 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями, в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в п’ятницю вночі на Правобережжі, вдень - в Україні, крім крайнього сходу, йтимуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, у східних, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°; вдень - 8-13° тепла, на Лівобережжі та в Криму - 14-18°; в Карпатах вночі - близько 0°, вдень - 1-6° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 8-13°.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 9-11°.