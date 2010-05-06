Розпочато акредитацію на матч Україна - Литва

Харків. 6 травня. УНІАН. Прес-служба Федерації футболу України оголошує про початок акредитації представників вітчизняних та зарубіжних ЗМІ на товариський матч національної збірної України проти команди Литви, який відбудеться 25 травня у Харкові на стадіоні «Металіст» (початок гри о 19.00).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФФУ, акредитація проводиться за електронною системою: http://www.ffu.org.ua/ukr/press/registration/

Останній день прийому заявок − 18 травня.

Видача акредитацій відбуватиметься 21 травня у Києві (Лабораторний пров.7а, Будинок футболу каб. 209) з 16.00 до 17.00), а також 25 травня, з 12.00 до 13.00, на стадіоні «Металіст» у колишньому залі для прес-конференцій (Північна трибуна).

Оголошено також акредитацію на товариський матч між збірними України та Румунії, який відбудеться 29 травня у Львові (стадіон «Україна»).

На знімку:стадіон «Металіст», який приматиме матч Україна - Литва.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА