Уряд дасть гроші на харківське метро

Харків. 10 червня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ дав доручення виділити близько 50 млн. грн. на добудову та введення в експлуатацію станції «Олексіївська» Харківського метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після ознайомлення з ходом будівельних робіт на станції.

«Я дав доручення, в межах 50 млн. ми виділимо до кінця року, щоб вирішити це питання», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

З ходом робіт віце-прем’єр-міністра ознайомили голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, виконуючий обов’язки Харківського міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС та голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.