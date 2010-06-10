Уряд дасть гроші на харківське метро
17:02, 10 червня 2010Харьків
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Десь 50 млн. До кінця року
Харків. 10 червня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ дав доручення виділити близько 50 млн. грн. на добудову та введення в експлуатацію станції «Олексіївська» Харківського метрополітену.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після ознайомлення з ходом будівельних робіт на станції.
«Я дав доручення, в межах 50 млн. ми виділимо до кінця року, щоб вирішити це питання», - підкреслив А.КЛЮЄВ.
З ходом робіт віце-прем’єр-міністра ознайомили голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, виконуючий обов’язки Харківського міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС та голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.
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