Сапронов запевняє Платіні, що команда Харкова згуртована як ніколи

Харків. 24 червня. УНІАН У Харкові обласна та міська влада і приватні інвестори у процесі підготовки до Євро-2012 сьогодні згуртовані як ніколи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ з приводу звернення до Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ низки громадських організацій із звинуваченнями на адресу влади Харкова як міста, що приймає Чемпіонат Євро-2012.

«Вважаю за необхідне зробити заяву як заступник голови обласної державної адміністрації, у віданні якого працює управління з підготовки Євро-2012, –

ми дуже цінуємо і щиро дякуємо УЄФА і особисто панові ПЛАТІНІ за надану місту Харкову високу довіру у проведенні матчів Євро-2012», - йдеться у повідомленні.

«Обласна, міська влада і приватні інвестори, - заявив Ю.САПРОНОВ, - сьогодні згуртовані як ніколи у вирішенні всіх без винятку питань, пов`язаних з підготовкою, будівництвом, ремонтом та реконструкцією об`єктів інфраструктури міста, стадіону, аеропорту, готельного господарства, доріг».

За словами Ю.САПРОНОВА, «листи спотворюють сенс щогодинних, щоденних робіт всієї міської громади щодо підготовки до Євро-2012, які тривають у місті Харкові».