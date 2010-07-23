На Харківщині внаслідок вибуху снаряду загинув 17-річний юнак

Харків. 23 липня. УНІАН. Внаслідок вибуху снаряду, що стався неподалік села Огірцеве Вовчанського району Харківської області, загинув 17-річний юнак – учень 3-го курсу Вовчанського технікуму механізації сільського господарства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, від вибуху постраждав також чоловік, 1987 р.н., тимчасово безробітний. Отримавши численні осколочні поранення, він зміг самостійно дістатися села, пройшовши 4 км., де його побачили місцеві мешканці і доставили до лікарні у Вовчанськ.

З’ясовано, що хлопці займалися пошуком металобрухту в урочищі Брундерське Старичанського лісництва. Знайшовши вибухонебезпечні предмети часів Великої Вітчизняної війни в той день, вони намагалися їх розібрати. В результаті цього стався вибух. На місці вибуху було знайдено рештки снаряду калібру 120 мм часів війни, 5 боєголовок артилерійських снарядів калібру 120 мм з детонаторами.