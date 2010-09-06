Управління юстиції спростовує інформацію про відмову реєструвати Авакова

Харків. 6 вересня. УНІАН. Головне управління юстиції в Харківській області спростувало заяви представників Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» про відмову реєструвати екс-губернатора Арсена АВАКОВА головою обласної парторганізації «Батьківщини».

Як передає кореспондент УНІАН, текст спростування розміщений на офіційному сайті обласного управління юстиції.

«Головне управління юстиції в Харківській області заявляє про відверто недостовірний характер інформації» заяв представників «Батьківщини» «про нібито навмисне перешкоджання Головним управлінням юстиції у Харківській області у взятті до відома інформації про зміни у складі керівних органів Харківської обласної організації цієї партії. Викладена інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

За даними управління, вперше документи про зміни у керівному складі обласної організації «Батьківщина», в тому числі про обрання головою А.АВАКОВА, були подані 22 липня 2010 р. У встановлений законодавством строк ГУ юстиції 2 серпня 2010 р. було прийняте рішення про відмову у взятті до відома інформації про зміну керівних органів через ненадання документів, які підтверджують дотримання цією організацією положень статуту Партії. Крім того, за інформацією, що містилась у Єдиному реєстрі громадських формувань на момент розгляду управлінням юстиції поданих документів, деякі особи, обрані до складу керівних органів цієї організації, одночасно були членами інших партій. Так, А.АВАКОВ, Андрій РУДЕНКО входили до складу керівних органів облорганізації партії «Наша Україна», Світлана СЕМКО та Віталій МАЛЯРЕНКО були членами партії «За Україну», Ірина ЄФРЕМОВА - партії «Собор». Зазначене суперечить ч.2 ст.6 ЗУ «Про політичні партії», де передбачено, що громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

На звернення народного депутата України Володимира ФІЛЕНКА з приводу нереєстрації змін у керівному складі обласної «Батьківщини» йому були надані повні роз’яснення з цього приводу і знайдено повне розуміння того, що реєстрація не відбувається не через нібито якісь перешкоджання управлінням юстиції, а через неякісну роботу юристів обласної організації, які не надали належним чином оформлені документи. За результатами розгляду документів, поданих 26 серпня 2010 р., станом на 10 годину 6 вересня 2010 року рішення ще не прийнято, йдеться у повідомленні.

Тому, зазначає ГУ, «викликає здивування заява прес-служби БЮТ, яка з посиланням на С.СЕМКО повідомляє, що 3 вересня 2010 р. Головним управлінням юстиції у Харківській області прийнято рішення про відмову у взятті до відома інформації про зміни у керівному складі, адже жодного рішення за результатами розгляду поданих документів обласної організації Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» в цей день управлінням юстиції взагалі не ухвалювалося».

Управління повідомляє керівництву «Батьківщина», зокрема Олександру ТУРЧИНОВУ та Миколі ТОМЕНКУ, «які заявляють, що у Харківській області партія вже чотири місяці не може зареєструвати нового голову осередку, що конференція, на якій вирішувалося питання про обрання А.АВАКОВА головою організації відбулася 29 червня 2010 р., а документи до управління юстиції перший раз були подані 22 липня 2010 р. У повідомленні наголошується, що «заява С.СЕМКО щодо відсутності повноважень органів юстиції проводити правову експертизу під час взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів свідчить про відсутність професійного розуміння ролі органів юстиції у сфері контролю за додержаннями політичними партіями вимог Конституції та законів України, їх статутів».

Управління звертає увагу, що «порушення законодавства України про інформацію згідно зі статтею 47 Закону України «Про інформацію», у тому числі поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність особи, тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України».

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, у ВО «Батьківщина» заявляють, що посадові особи Головного управління юстиції у Харківській області, діючи «з перевищенням службових повноважень, зловживаючи владою та службовим становищем», відмовляються реєструвати нового голову обласної парторганізації ВО «Батьківщина» А.АВАКОВА. 29 червня звітно-виборча конференції харківської обласної організації ВО «Батьківщина» обрала своїм лідером А.АВАКОВА.

Сьогодні, 6 вересня, лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її партія фактично позбавлена можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях. «Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація, в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії, однак органи юстиції не беруть до відома інформацію про зміну керівників.