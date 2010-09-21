СБУ затримала жінку-наркокур’єра міліцейського наркокартеля

Харків. 21 вересня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України затримали жінку-наркокур’єра, яка постачала наркотики для міжрегіональної злочинної групи в сфері наркобізнесу, очолюваної офіцерами міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, 50-річну мешканку Сумської області було затримано «на гарячому» під час спроби збуту великої партії наркотичного засобу – макової соломки (близько 15 кг). За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» сягає 7 тис. дол.

Встановлено, що жінка займалася оптовою скупкою наркотиків у Чернігівській та Сумській областях. Співробітники СБУ викрили її протиправну діяльність в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної на початку вересня 2010 року прокуратурою міста Харкова за матеріалами Управління СБУ в Харківській області з приводу затримання членів міжрегіональної злочинної групи в сфері наркобізнесу. Організаторами групи були два співробітника МВС України, один з яких на момент затримання очолював підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВСУ в Сумській області, а інший – підрозділ Лінійного відділу на станції «Полтава-Київська» УМВСУ на Південній залізниці. У ході слідства встановлено, що затримана сумчанка постачала наркотики цим співробітникам МВС.

За матеріалами УСБУ прокуратурою міста Харкова стосовно вказаної особи порушено кримінальну справу, матеріали якої долучені до раніше порушеної кримінальної справи стосовно співробітників міліції, повідомили у прес-центрі.