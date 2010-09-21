Аваков заявляє, що за ним стежать

Харків. 21 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це А.АВАКОВ сьогодні повідомив журналістам.

За словам екс-губернатора Харківщини, біля його офісу в центрі міста «постійно чергує автомобіль з людьми в штатському, а коли до них підходять журналісти з камерою та мікрофоном, - вони хутко зникають».

Також А.АВАКОВ стверджує, що прослуховуються його телефони, телефони його дружини та сина. «Я регулярно пишу листи до Служби безпеки і питаю, чому мене слухають. Приходять відписки, що прослуховування не ведеться».

Втім, зазначив А.АВАКОВ, «є достатньо чесних людей, тому я маю абсолютно протилежну інформацію».