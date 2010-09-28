Матч Металіст – ПСВ судитиме француз Тоні Шапрон

Харків. 28 вересня. УНІАН. Став відомий арбітр, який буде проводити матч другого туру групового раунду Ліги Європи, в якому Металіст прийматиме голландський ПСВ., повідомляє сайт харківського клубу.

Ним став Тоні Шапрон (Tony Chapron). Народився 23 квітня 1972 року у Флері (Франція). Суддівську кар`єру почав в 1996 році, до того займався педагогічною роботою. Арбітром міжнародної категорії став в 2007 році.

У 2008 році йому були довірені перші матчі основного раунду Кубка УЄФА, а в 2009 році він працював на Чемпіонаті Європи U21. У 2010 році він потрапив в категорію Premier Development арбітрів УЄФА.

У листопаді 2008 р. Тоні працював на міні-турнірі на Кіпрі, в одному з перших матчів, в яких випробували 5 арбітрів (два - за воротами).

У його міжнародній кар`єрі 22 матчі. У середньому в кожній грі він показував 4,36 жовті картки (1,95 - господарям) і 0,14 - червоних. У кожному четвертому матчі він вказував на пенальті.

Останній матч у єврокубках він провів 19 серпня. Штутгарт в гостях мінімально переграв Слован, а Тоні показав три жовті картки.

Перед цим, 28 липня він працював на матчі голландського Аякса і грецького ПАОКа.

Матч закінчився з рахунком 1:1, а в матчі було винесено 6 попереджень (4 - господарям).

Асистенти: Еммануель Боісденгін, Фреді Харшай

Додаткові асистенти: Олів`є Тюаль, Клемент Турпін

4-й арбітр - Алешандре Кастро (всі - Франція)

Суддівський спостерігач - Душан Крчнак (Словаччина)

Делегат - Орхан Хусейнзаде (Азербайджан).