КПУ висунула кандидатом у мери Харкова Александровську

Харків. 28 вересня. УНІАН. КПУ ухвалила рішення висунути кандидатом на посаду Харківського міського голови народного депутата, першого секретаря Харківського обкому КПУ Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обкому КПУ, відповідне рішення було ухвалене 27 вересня на конференції Харківської міської організації КПУ.

Крім цього, делегати конференції прийняли рішення про висунення кандидатів у депутати Харківської міської ради за багатомандатним виборчим округом.

Так, за партійним списком від КПУ висунули 49 кандидатів, серед яких секретар Харківського обкому КПУ Олексій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, голова профкому ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЭД» Володимир ТИНДИК, голова Харківської міської організації ветеранів Микола КАСЯНЕНКО та секретар Ленінської райорганізації КПУ Харкова Володимир ЛУШНИЦЬКИЙ.