Мінекономіки затвердило план санації заводу ім. Шевченка

Харків. 4 жовтня. УНИАН. Міністерство економіки України сьогодні затвердило план санації Держпідприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».

Про це повідомив кореспондентові УНІАН керуючий санацією заводу Олександр БАЙДАЦЬКИЙ.

Він зазначив, що план санації підприємства ще потрібно погодити в Міністерстві промислової політики України. Це, на його думку, має відбутися протягом 2-3 днів після погодження в Мінекономіки.

О.БАЙДАЦЬКИЙ відзначив, що «всі зауваження, які були з боку цих міністерств, були усунуті» у ході підготовки плану, однак він відмовився без офіційного твердження плану санації в Мінпромполітики говорити про його конкретні міри.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2010 р. працівники Харківського приладобудівного заводу ім. Шевченка оголосили страйк і перекрили рух транспорту на вулиці Жовтневої революції в Харкові, де розташований завод, з вимогою погасити заборгованість із зарплати.

За даними А.БАЙДАЦКОГО заборгованість з виплати зарплати на підприємстві на початок вересня ц.р. становила близько 19,5 млн. грн.

9 вересня ц.р. план санації заводу ім. Шевченка був спрямований у Міністерство економіки та Міністерство промислової політики України на погодження.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць та газової промисловості. На підприємстві працює понад 2000 осіб.