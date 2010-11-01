Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу

08:03, 01 листопада 2010
Харьків
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Турнірна таблиця

Харків. 1 листопада УНІАН. Матчами у неділю, 31 жовтня, завершився 15-й тур Чемпіонату України з футболу.

Динамо - Іллічівець 9:0 (Ярмоленко 12, Гусєв 25, Мілевський 28, 30, 45, 59, Савін 41 автогол, Гільєрме 72, да Сілва 77)

Металург Д - Волинь 0:2 (Піщур пен. 62, Парасків 89)

Кривбас - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49)

Таврія - Севастополь 2:1 (Корнєєв 4, Шандрук 75 автогол - Левандовський 41)

Раніше зіграли

Ворскла - Карпати 1:1 (Янузі 23 - Кузнєцов 52)

Дніпро - Шахтар 0:1 (Адріано 26)

Металург З - Зоря 1:0 (Аржанов 22)

Металіст - Оболонь 2:1 (Олійник.57, Едмар 80 - Мирошниченко 89)

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Ігри 16-го туру відбудуться

5 листопада

Ворскла (19) - Волинь (18)

6 листопада

Севастополь (14) - Зоря (15)

Кривбас (17) - Шахтар (40)

Металург З (6) - Арсенал (21)

7 листопада

Металург Д (18) - Іллічівець (14)

Динамо (35) - Оболонь (15)

Металіст (31) - Таврія (18)

Карпати (24) - Дніпро (27)

 

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