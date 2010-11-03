На Харківщині порушено справу за фактом викрадення скриньки на одній з виборчих дільниць

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харківській області порушено кримінальну справу за фактом викрадення скриньки на одній з виборчих дільниць (частиною 5 ст. 158 Кримінального кодексу).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМВС України у Харківській області, в цілому у ході проведення виборчої кампанії та місцевих виборів станом на 3 листопада на території області зареєстровано 123 інформації, пов’язані з виборчою кампанією.

По 64 з них ухвалені рішення. Відмовлено у порушенні кримінальної справи по 35 інформаціях, передано за належністю – 35, з них до прокуратури – 10, до виборчої комісії – 15.