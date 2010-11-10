У Харкові розпочався Майдан. На пл. Свободи з'явились намети

Харків. 10 листопада. УНІАН. У Харкові перед будівлею облдержадміністрації на площі Свободи учасники безстрокової акції протесту, які вимагають проведення перевиборів мера, встановили п`ять наметів.

Як передає кореспондент УНІАН, біля наметів чергують близько п`ятдесяти активістів. Вони не тримають політичної символіки.

На наметах розклеєні транспаранти із написами: «Ми не за Авакова й не за Кернеса. Ми – за чесні вибори», «Тільки повторні вибори змиють ганьбу!» «Не дамо осоромити Харків».

За словами координатора громадської організації «Зелений фронт» Андрія ІЛЬГОВА, в акції беруть участь громадські організації «Прорвемось», «Громадський форум Харківщини», а також партія «Зелена планета».

А.ІЛЬГОВ наголосив, що кількість наметів до вечора збільшиться до десяти.

Активісти вимагають проведення перевиборів мера Харкова, для чого збирають підписи у перехожих. Рух по вулиці Сумській не перекривався, за дотриманням порядку на площі стежать близько двадцяти міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 листопада, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів мера міста.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.