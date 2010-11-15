Аваков не хоче визнавати Кернеса мером

Харків. 15 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ наполягає на визнанні недійсним рішення Харківської міської територіальної виборчої комісії про визнання Геннадія КЕРНЕСА мером Харкова і вимагає перерахунку голосів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник А.АВАКОВА юрист Роман МОСКАЛЬ, 14 листопада А.АВАКОВ подав до суду апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного адміністративного суду, який відхилив його позов з вимогами визнати недійсними протоколи про підсумки голосування і перерахувати голоси на виборах мера Харкова, а також визнати недійсним рішення міської виборчої комісії про визнання Г.КЕРНЕСА мером Харкова.

За словами Р.МОСКАЛЯ, сьогодні Харківський апеляційний адміністративний суд розглядає скаргу А.АВАКОВА, який вважає, що 31 жовтня під час голосування на виборах мера Харкова «були порушення, які вплинули на загальний результат виборів».

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської територіальної виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

А.АВАКОВ не погодився з оприлюдненими результатами голосування і подав до суду низку позовів, зокрема, з вимогою перерахунку голосів і скасування рішення про визнання Г.КЕРНЕСА міським головою.

14 листопада Харківський міськвиборчком офіційно назвав Г.КЕРНЕСА Харківським міським головою і призначив на 24 листопада 2010 р. засідання першої сесії Харківської міської ради нового скликання.