У Харкові підприємці вимагають накласти вето на Податковий кодекс (додано фото)

Харків. 22 листопада. УНІАН. Перед будівлею Харківської облдержадміністрації представники обласної профспілки таксистів, профспілки підприємців та клубу підприємців Харкова проводять мітинг з вимогою до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося близько 2,5 тисяч підприємців та близько 100 автомобілів таксі.

До мітингувальників приєдналися представники ВО «Батьківщина» і Народного руху України.

Підприємці тримають у руках національні прапори, прапори профспілки таксистів, а також транспаранти з написами: «Ми – за чесні податки!», «Податковий кодекс – вбивця малого бізнесу!», «Імпічмент брехуну!», «Слуг народу – на смітник!».

Підприємці продовжують збирати підписи під вимогою відправити Кабінет міністрів у відставку. За словами голови Харківської профспілки підприємців Олександра ШАРМАРА, на сьогодні вже зібрано близько 3 тисяч підписів. Він також наголосив, що якщо Президент не заветує Податковий кодекс, підприємці Харківщини ініціюють збір підписів за проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

О.ШАРМАР додав, що з Харківської області на всеукраїнську акцію протесту, які зараз проходить у Києві, вирушило близько 3 тисяч підприємців.

На знімку: підприємці Харкова провадать акцію протесту проти Податкового кодексу у Києві 22 листопада 2010 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА