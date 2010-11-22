Маркевич: ми хотіли взяти очки в Києві

Харків. 22 листопада. УНІАН. Головний тренер Металіст Мирон Маркевич провів у Києві

прес-конференцію після гри зі столичним Динамо.

Гра така була... Було більше боротьби на полі, а не футболу. Ми хотіли взяти очки в Києві, і ми їх взяли. Я вважаю, що результат по грі. У першому таймі у киян ще були моменти, але в другому таймі ми зіграли на оборону і не дали киянам можливість пробити по воротах. Футболісти втратили багато сил. Ми, звичайно, хотіли перемогти, але і нічия - справедливий результат.

Ваш коментар щодо суддівства?

Будемо говорити так, Сіренко намагався судити об`єктивно, були помилки і, напевно, в наш бік теж. Але найголовніше - що він намагався об`єктивно судити.

Що з Едмаром?

Вранці у нього заболіла спина. Ми могли його випустити, але поберегли. Я не прихильник того, щоб робити укол і виходити на поле.

Як вам гра збірної України?

Не сипте сіль на рану. Я бажаю збірній лише всього найкращого.

Тайсон часто провокував футболістів «Динамо»...

Та тут можна футболістів шість назвати з обох сторін, але потрібно бути об`єктивним. Я не захищаю Тайсона, але з боку «Динамо», як і з нашого, провокацій було дуже багато

Як ідуть справи з Вілягрою і Горяїновим?

Вільягра вже буде грати в матчі з донецьким «Металургом», а що стосується Горяїнова - він поїде з нами на збори і почне працювати на повну.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: епізод гри Динамо – Металіст.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА