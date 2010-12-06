На тілі солдата, який повісився в Харкові, слідів насильства не виявлено

Харків. 6 грудня. УНІАН. На тілі 18-річного солдата, який 4 грудня повісився у військовій частині № 3005 Внутрішніх військ МВС у Харкові, слідів насильства немає.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН старший помічник військового прокурора Військової прокуратури Харківського гарнізону Володимир ПАВЛЕНКО.

«В ході огляду місця події слідів насильницької смерті на тілі солдата не виявлено», - сказав старший помічник військового прокурора.

За даними В.ПАВЛЕНКА, тіло солдата першим знайшов його товариш по службі, з яким він перебував у наряді в автопарку.

«Всі деталі події, - зазначив помічник прокурора, - встановлюються слідством».

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня о 3.30 у військовій частині № 3005 (Внутрішні війська МВС) у Харкові повісився 18-річний солдат, призваний із Сумської області.

Військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства (ст. 120 Кримінального кодексу України).