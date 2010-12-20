У Харкові в огні згорів власник квартири

Харків. 20 грудня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі загинув власник квартири, чоловік 1973 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні вночі в Київському районі Харкова в одному з приватних домоволодінь на трьох господарів.

Пожежу помітила родина, яка проживала в одній з частин будинку, люди й викликали рятувальників. Вогнем був охоплений дах будинку та веранда одної з квартир. На місці пожежі, яку було ліквідовано о 04.11, знайдено загиблого господаря квартири, чоловіка 1973 р. н.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.