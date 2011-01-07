Генконсул Росії удостоєний «Слобожанської слави»

Харків. 7 січня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ нагородив Генерального консула Російської Федерації в Харкові Всеволода ФІЛІППА Почесною відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, найвищу нагороду Харківщини російський дипломат отримав «за значний особистий внесок у розвиток співпраці у сфері міжнаціональних відносин, сприяння поглибленню міжнародних економічних і культурних зв`язків між Україною і Російською Федерацією, активну громадську діяльність та з нагоди 60-річчя з дня народження».