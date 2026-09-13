На кордоні України з Польщею пролунали вибухи, загорілась АЗС (відео)

Наразі офіційних коментарів від влади поки що немає.

Російські окупанти атакували українську автозаправну станцію (АЗС) на кордоні з Польщею, внаслідок чого там виникла пожежа.

Наразі біля пункту пропуску "Ягодин" горять вантажні автомобілі, повідомили місцеві пабліки. За їхніми даними, після удару загорілася автозаправка та припарковані поруч вантажівки.

Нагадаємо, міжнародний пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні розташований у Волинській області поблизу села Старовойтове Ковельського району, а з польського – біля населеного пункту Дорогуськ. Пункт є одним із ключових автомобільних переходів між Україною та Польщею.

Також повідомляється про атаку на залізничну інфраструктуру. Поїзди на кордоні зупинились, відбувається евакуація пасажирів.

Удари по Україні

Як повідомляє УНІАН, РФ з ночі намагається наносити удари дронами по західних областях України. Як повідомили Повітряні сили, заостаннюдобу росіяни запустили по Україні майже 900 БПЛА.

З 18:00 12 вересня до сьогоднішнього ранку РФ атакувала Україну 453 ударними безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що 405 із них вдалося збити або придушити.

Вчора вдень РФ запустила по Україні ще 410 ударних БПЛА. Разом – 863 дрони за добу. Наразі атака триває.

Так, на Хмельниччині працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств виникла пожежа.

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