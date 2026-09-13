У Кремлі назвали країну, де можуть відбутися переговори щодо України

У Путіна кажуть, що тристороння зустріч може відбудеться "в осяжній перспективі".

Росія розраховує, що тристороння зустріч щодо війни в Україні відбудеться "в осяжній перспективі". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

Водночас помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що спадкоємний принц Абу-Дабі підтвердив Володимиру Путіну готовність Об’єднаних Арабських Еміратів надати майданчик для переговорів щодо України.

За словами Ушакова, для російської сторони переговорний майданчик в ОАЕ є "цілком прийнятним".

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Переговори щодо війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, спецпосланець президента США Джаред Кушнер напередодні заявив, що мирна угода майже повністю узгоджена, і Сполучені Штати сподіваються на тристоронні переговори щодо війни Росії проти України, але визнають відсутність спільного бачення між сторонами. Мовляв, найскладнішим питанням залишається територіальне. Він висловив сподівання, що протягом наступних кількох тижнів вдасться оголосити, якими будуть наступні кроки.

Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що наступний раунд мирних переговорів планується провести в жовтні. Він зазначив, що йдеться про тристоронній формат переговорів, однак він не став уточнювати місце проведення потенційної зустрічі.

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