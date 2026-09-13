Відносини з США 'не такі міцні', як хотіла б Україна, - ексміністр армії Дрісколл

Протягом усієї війни відносини зі США залишалися не такими міцними, як хотілося б Україні.

Влада США віддана підтримці України, хоча протягом усього повномасштабного вторгнення РФ допомога не повністю виправдала очікування Києва.

Про це заявив колишній міністр армії США Ден Дрісколл на Ялтинській європейській стратегічній конференції, пише CBS News. Зазначається, що він уперше з’явився на публіці після відставки 31 серпня.

"Відносини США з Україною протягом усього цього часу залишалися не такими міцними, як вам хотілося б, але, на мій погляд, незмінними у прагненні забезпечити ваш успіх", – висловився Дрісколл.

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Крім того, Дрісколл високо оцінив українські інновації воєнного часу, зокрема платформу DELTA. За його словами, ця платформа перевершує будь-які технології, що є на озброєнні армії США.

Дрісколл зазначив, що в міру нарощування обчислювальних потужностей і розширення можливостей у сфері штучного інтелекту в України з’явиться "приголомшлива можливість випередити росіян, перевершити їх в інноваціях..., щоб у підсумку розгромити супротивника".

Також Дрісколл попередив про "переломний момент у веденні війни", зазначивши, що найбільші армії світу "не змогли швидко впровадити необхідні інновації", зокрема дрони, нову роль яких продемонстрували війни в Україні та Ірані.

Роль Дрісколла у підтримці України

На посаді міністра армії Дрісколл, серед іншого, брав участь у переговорах між США, Україною та Росією в Абу-Дабі та Швейцарії.

Причини його відставки не були оприлюднені, за неофіційною інформацією, приводом могли стати погані стосунки з міністром оборони США Пітом Хегсетом.

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