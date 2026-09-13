Сили оборони розбили виступ росіян під Лиманом: в ISW розкрили наслідки

Українським військовим вдалося за останні місяці відкинули окупантів до річки Жеребець.

Сили оборони ліквідували російський виступ на північ від Лиману та зупинили просування окупантів у Донецькій області.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), це повністю перекреслило плани командування РФ щодо масштабного оточення Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Аналітики деталізували, що українським військовим вдалося за останні місяці відкинули окупантів до річки Жеребець.

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"Унаслідок успішних контрнаступальних дій українських підрозділів російське командування втратило можливість реалізувати план охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі та південного заходу", - йдеться у звіті.

Російські воєнкори також визнли втрату контролю над виступом біля Лиману і зазначили, що бої змістилися до оборонних рубежів уздовж річки Жеребець.

Згідно даних ISW, на Лиманському напрямку Сили оборони продовжують контратаки. Водночас головна мета Росії залишається незмінною – захопити Лиман і створити умови для широкого оточення українських позицій у районі великого українського оборонного поясу на Донбасі.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, видання Business Insider писало, що росіяни продовжують повільно просуватися на Донбасі, а українські військові готуються до важких боїв за останні великі оборонні рубежі регіону.

За оцінками представників однієї з провідних європейських розвідувальних служб, росіяни можуть вийти на околиці Краматорська та Слов'янська на початку 2027 року. Ці міста є центром останнього великого українського оборонного поясу на Донбасі.

Однак така кампанія коштуватиме російській армії величезних втрат.

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