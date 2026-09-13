Росія вдарила по пасажирському поїзду на кордоні з Польщею, - 'Укрзалізниця'

Це вже друга доба російських атак на українську залізницю. У країні величезні затримки поїздів.

На Волині, за 2 км від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Про це повідомила "Укрзалізниця" в Telegram.

Зазначається, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

"Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський написав у соцмержі, що вже другу добу Росія наносить удари по залізничній інфраструктурі.

"Друга доба безперервної ворожої атаки по залізниці: депо, станції, рухомий склад. Всі команди на місцях, чергують, моніторять, реагують, евакуюють до безпеки",- зазначає він.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

У свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на удари РФ по українсько-польському кордону.

"Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині – це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери" - наголосив він.

Міністр закликав партнерів діяти вже зараз та задіяти всю силу санкцій проти агресивного режиму Путіна. Йдеться про необхідність повного торговельного ембарго, повна заборони заборони на в’їзд, санкції проти військово-промислового комплексу.

Ситуація з рухом поїздів

Через російські атаки потяги в Україні спізнюються до 18 години.Найбільше затримується поїзд №773/774 Конотоп-Жмеринка: +18 годин 20 хвилин.

Ще кілька рейсів спізнюються на 9-10 годин, десятки інших – на 2-6 годин.

Удар по українському кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, окупанти атакували українську автозаправну станцію на кордоні з Польщею, внаслідок чого там виникла пожежа.

Повідомлялося, що біля пункту пропуску "Ягодин" загорілися вантажні автомобілі.

Міжнародний пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні розташований у Волинській області поблизу села Старовойтове Ковельського району, а з польського – біля населеного пункту Дорогуськ. Пункт є одним із ключових автомобільних переходів між Україною та Польщею.

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