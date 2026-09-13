Росіян 'дістали' атаки на НПЗ : експерти розповіли, який захист вони придумали

Паралельно на російських НПЗ продовжують зводити антидронові сітки та металеві каркаси навколо окремих об’єктів.

На деяких російських нафтопереробних заводах (НПЗ) зводять стіни з вантажних контейнерів для захисту від атак українських безпілотників.

Про це повідомив портал "Мілітарний". Такі споруди з вантажних контейнерів вже у вересні помічено на Новошахтинському НПЗ, а також на ТЗК ТОВ "Базовий Авіатопливний Оператор"(БАТО) у Сочі.

Зазначається, що контейнери ставлять навколо резервуарів і технологічних установок. "Контейнери ставлять один на одного в кілька ярусів, утворюючи бар’єр між обладнанням та навколишньою територією", - сказано в повідомленні.

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Експерти зазначили, що стіна може частково прикрити резервуар або установку від уламків і дрона, що летить на невеликій висоті. При цьому вони наголосили, що відкритий згори об’єкт залишається вразливим до атаки з повітря.

Експерти припустили, що бар’єри можуть обмежувати поширення розлитих нафтопродуктів і полум’я до сусіднього обладнання, але "ефективність нового захисту з контейнерів під час атак наразі невідома".

В повідомленні сказано, що паралельно на російських НПЗ продовжують зводити антидронові сітки та металеві каркаси навколо окремих об’єктів. Такі конструкції покликані перехопити безпілотник до контакту з обладнанням або зменшити наслідки влучання.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 вересня дрони атакували промислову зону міста Нижньокамськ (Татарстан), де у росіян розташовані великі нафтопереробні підприємства.

Нижньокамськ розташований на відстані понад 1200 км від державного кордону України.

За даними мера Нижньокамська Радміра Бєляєва пошкодження зазнали промислові об'єкти в Нижньокамську, на одному з них виникла пожежа. Проте він не деталізував, по яких підприємставх сталися влучання.

Видання Bloomberg з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства пише, що РФ протягом найближчих півтора року може залишатися без третини своїх довоєнних потужностей з переробки нафти через українські удари по НПЗ та проблеми з ремонтом обладнання. Водночас санкції дедалі більше ускладнюють відновлення російської нафтопереробки.

Зазначають, що тривалі атаки безпілотників і фрагментарний характер ремонтних робіт негативно впливають на систему та призводять до деградації нафтопереробки.

Україна атакує енергетичну інфраструктуру Росії, щоб знизити її здатність переробляти та експортувати нафту, а також скоротити доходи Кремля, які спрямовуються на війну.

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