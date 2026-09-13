У Татарстані безпілотники атакували ключові НПЗ росіян, є загиблі

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ.

У ніч на 13 вересня дрони атакували промислову зону міста Нижньокамськ (Татарстан), де у росіян знаходяться великі нафтопереробні підприємства.

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали. Нижньокамськ розташований на відстані понад 1200 км від державного кордону України.

За повідомленнями місцевих, уночі над містом було чути прольоти дронів, після чого пролунала серія вибухів.

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За даними мера Нижньокамська Радміра Бєляєва, двоє жителів міста загинули внаслідок нічної атаки українських безпілотників.

"Внаслідок атаки на житловий будинок є 4 постраждалих... Один безпілотник влучив у дерево і в результаті удару пошкодив автомобіль, що стояв поряд, у ньому знаходилося 4 молодих людей. Двоє загинули, ще двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані", - деталізував російський чиновник.

Також, за інформацією Бєляєва, пошкодження зазнали промислові об'єкти в Нижньокамську, на одному з них виникла пожежа. Проте мер не деталізував, по яких підприємставх сталися влучання.

Загалом, за даними влади Татарстану, внаслідок нічних атак на Нижньокамськ травми отримали 12 людей.

Удари по Татарстану

Це не перша атака на нафтопереробні потужності в цьому регіоні. У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв про успішний удар по нафтопереробному заводу "ТАНЕКО".

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ. В нього входять "ТАНЕКО", "ТАІФ-НК", а також потужності компанії "Сібур". Цей промисловий комплекс є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури росіян.

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