Росіяни атакували Івано-Франківськ і Стрий: пошкоджено будинки, постраждала людина

Людину, що постраждала внаслідок ворожої атаки ушпиталили.

На світанку неділі, 13 вересня, російська окупаційна армія атакувала Івано-Франківську область. Про це повідомила в Telegram очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Унаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт. Одна людина отримала травми та госпіталізована. Загрози її життю немає. Медики надають необхідну допомогу", - зазначила вона.

Також написала, що вже відомо про пошкодження багатоповерхового будинку в Івано-Франківську – там вибито вікна.

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Онищук повідомила, що на місцях працюють відповідні служби. Фахівці продовжують обстеження територій та фіксують наслідки атаки.

Атака на Стрий

Також сьогодні, 13 вересня, вранці, у Стрию Львівської області пролунали вибухи, є влучання багатоквартирний будинок. Про це повідомила у Facebook Стрийська міська рада.

"В нашій громаді є декілька влучань: багатоквартирний будинок біля обʼїзної, господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового світу. Жертв немає!", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що працюватиме комісія по наслідках влучань.

Доповнено. Як розповів Суспільному місцевий житель Віталій Пасека, який мешкає у приватному будинку, близько 06:00 пролунали вибухи. На той момент він разом із родиною спав удома. ВЗа його словами, дах будинку ремонту не підлягає. Також пошкоджено двері та вікна.

"Все посипалось, все полетіло. Кришу зняло, ремонту не підлягає. Вікна, двері, будиночок згорів. Фізично всі цілі – я, дружина, двоє дітей. Але ми спали не з цієї сторони хати, а з тої сторони. Тобто там вікна повилітали, трошки осколочки пішли. Але нікого не ушкодили, всі здорові живі. Прийдеться ремонтувати хату, перекривати вікна, двері. Тим більше зараз починається сезон дощів. Треба буде це все робити швидко і оперативно", – розповідає чоловік.

Російська атака на АЗС на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти атакували українську автозаправну станцію на кордоні з Польщею, внаслідок чого там виникла пожежа.

Біля пункту пропуску "Ягодин" горіли вантажні автомобілі, повідомили місцеві пабліки. За їхніми даними, після удару загорілася автозаправка та припарковані поруч вантажівки.

Міжнародний пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні розташований у Волинській області поблизу села Старовойтове Ковельського району, а з польського – біля населеного пункту Дорогуськ. Пункт є одним із ключових автомобільних переходів між Україною та Польщею.

Також повідомляється про атаку на залізничну інфраструктуру. Поїзди на кордоні зупинились, відбувається евакуація пасажирів.

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