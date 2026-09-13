Потужніший за Етну: під Англією виявили вулкан, попіл якого досі знаходять у Європі

Виверження такої сили ще не фіксували на цій території.

Британські геологи виявили величезний давній вулкан, похований під східним узбережжям Англії. За їх словами, виверження сталося 454,4 мільйона років тому і за потужністю перевершувало сучасну Етну в кілька разів. Про це повідомляє BBC Science Focus.

Як відомо, вулкан лежить під графствами Норфолк і Лінкольншир. Коли він прокинувся, сила вибуху дорівнювала кільком тисячам воднів бомб одночасно, а попіл розлетівся аж до Скандинавії. Науковці вважають, що саме це виверження утворило так званий "кіннекулльський тефра" – величезний шар вулканічного попелу, який і досі знаходять у Норвегії, Швеції, Прибалтиці, Білорусі та Польщі.

"Відкриття змінює наше уявлення про глибоке геологічне минуле Англії", – заявив геофізик та автор дослідження Тім Фараон.

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Слід прихованого вулкана вчені знайшли у зразках порід із двох свердловин у Норфолку та Лінкольнширі, розташованих за 65 кілометрів одна від одної. Втім, як зазначають дослідники, сам вулкан міг займати значно більшу територію.

"Це, ймовірно, був не простий конусоподібний вулкан", – розповів співавтор дослідження Ден Кондон.

За його словами, докази вказують на масштабну й складну вулканічну систему з кількома котлоподібними западинами – кальдерами, що тягнулися на десятки кілометрів над великим резервуаром магми.

Щоб точно встановити вік вулкана, науковці дослідили крихітні цирконові кристали, вкраплені у давню вулканічну породу. Це дозволило визначити час виверження "з найвищою точністю, яка сьогодні доступна".

"Цирконові кристали працюють як маленькі природні годинники", – пояснив Кондон.

Коли циркон кристалізується з магми, у його структуру потрапляє уран, який з часом перетворюється на свинець. Виміривши швидкість цього перетворення, команда Кондона встановила, що порода англійського вулкана і скандинавський тефра сформувалися в один і той самий час. Хімічний "відбиток" зразків також повністю збігся.

Пробудження після пів тисячоліття

Нагадаємо, вулканічна активність останнім часом дивує вчених не лише в геологічному минулому – сплячі системи оживають і просто зараз. Камчатський вулкан Крашенінников мовчав понад 500 років, але торішній мегаземлетрус магнітудою 8,8 бала розворушив давні магматичні камери під півостровом, і вулкан випустив стовп попелу заввишки близько 6 кілометрів.

Такий стан вчені охрестили "прихованим критичним" – коли вулкан уже готовий вивергнутися, але жодних видимих сигналів про це не подає.

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